ОБСЕ не одобряет законопроект о блокировании сайтов в Украине

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В ОБСЕ отметили, что понимают необходимость решить проблемы национальной безопасности, но просят помнить о свободе слова и СМИ

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В ОБСЕ призвали Верховную Раду пересмотреть текст законопроекта о блокировании сайтов №6688. Об этом говорится в заявлении представителя организации по вопросам свободы слова СМИ Гарлема Дезира.

Он считает, что нужно сбалансировать вопрос безопасности с правом граждан на свободу слова и свободные СМИ.

"(Законопроект) должен избегать чрезмерных и слишком широких мер, которые влияют на распространение онлайн-контента в Украине", - подчеркнул Дезир, отметив, что понимает необходимость решить проблемы национальной безопасности.

Проект закона №6688 предлагает в Уголовном процессуальном кодексе ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса".

Предусмотрено, что временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда. В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов. В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению с учетом практики ЕСПЧ и применения Конвенции об основополагающих правах и свободах человека.