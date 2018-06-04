ОБСЕ призвала РФ пересмотреть дело Сенцова и освободить его

Арлем Дезир (фото - Getty Images)

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Дезир считает неоправданным приговор российского суда

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ОБСЕ назвала неоправданным приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку в российской колонии, и призывает РФ освободить его. Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам совбоды прессы Арлема Дезира.

Согласно заявлению, длительное заключение Сенцова неоправдано и создает негативный эффект для свободного выражения мыслей и взглядов в оккупированном РФ Крыму.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и освободить его", - заявил он.

Дезир сказал, что написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором выразил обеспокоенность ухудшением состояния здоровья и морального духа политзаключенного, а также обратил внимание на его заявления о применяемых пытках.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.