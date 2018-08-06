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06.08.2018, 15:59

ОБСЕ: Продление особого статуса Донбасса - путь к миротворцам ООН

ОБСЕ: Продление особого статуса Донбасса - путь к миротворцам ООН - Фото
Фото: пресс-служба ООН

Продление закона "дало бы нужный сигнал международному сообществу" для дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с РФ, утверждает Ирина Геращенко

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Верховная Рада получила письмо от представителя ОБСЕ по минскому процессу Мартина Сайдика, в котором он пишет, что очередное продление действия закона об особом статусе Донбасса могло бы способствовать ускорению введения миротворческих сил ООН на восток Украины. Об этом у себя в Facebook рассказала переговорщик в гуманитарной группе "Минска" Ирина Геращенко.

Действие закона, предусматривающего особый порядок самоуправления в ОРДЛО, истекает в октябре. Геращенко пишет, что сопровождавшаяся скандалами его пролонгация в 2017 году "значительно усилила наши переговорные позиции и помогла продолжению санкций против РФ в январе и июле 2018-го".

По ее словам, новое продление на год - "чистая формальность", так как закон не вступит в силу до тех пор, пока РФ не выведет российско-сепаратистские войска из региона и не выполнит всех условий блока по вопросам безопасности. А Россия не собирается уходить из Донбасса, пишет она.

"Украина действительно выполнила весь политический блок минских соглашений, и этот факт не признает только РФ. Зато РФ ни на шаг не продвинулась в их выполнении", - напомнила Геращенко.

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"Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому плану, как в ноябре 2014-го готовятся к "выборам". Кремль ожидает (небезосновательно), что Рада в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент. А боевики еще и проведут "выборы", в которых Кремль также обвинит Киев: мол, не может же регион быть без "власти", а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы", - пояснила Геращенко.

Ранее за продление действия закона об особом статусе Донбасса выступил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

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Теги: война в донбассе, миротворцы, Ирина Геращенко
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