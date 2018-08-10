"Очень бледный": Адвокат сообщил подробности о Сенцове - видео

Олег Сенцов (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

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У него очень низкий пульс, развилось малокровие

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Голодающий 89-й день в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов выглядит очень бледным. Об этом сообщил изданию Крым.Реалии адвокат Дмитрий Динзе, который 7 августа встречался с политзаключенным.

"У него очень низкий пульс. Все это происходит на фоне плохого состояния почек, печени и, соответственно, малокровия, как было ему сказано врачами. На этом фоне развилась анемия, затекают верхние и нижние конечности. Соответственно, ухудшение состояния здоровья. Это третья фаза у него. До этого у него было два кризиса, это - третий. Это произошло из-за жары, которая стояла в Лабытнанги. Температура достигала до 40 градусов. Он в основном находится в палате, лежит, не встает", - рассказал Динзе.

По его словам, его Сенцов сейчас весит около 70 кг, похудел на 30 кг.

"Принимает медицинскую смесь самостоятельно, ровно в том количестве, чтобы не терять сознание. Ему делают все те же процедуры, что делали ранее. То есть закапывают глюкозу, витамины, препараты и пока вот все", - добавил Динзе.

По его словам, Сенцов находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.