Очень худой и спокойный: первое за долгое время видео с Кольченко

Фото: скриншот видео

commenthover

Свидание началось в пятницу, 27 июля, и закончится сегодня, 30 июля

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У политзаключенного Александра Кольченко, которого удерживают в России в колонии Челябинска, сейчас - длительное свидание с матерью Ларисой Кольченко. Корреспондентам телеканала Настоящее Время сделать небольшую видеозапись этой встречи.

Длительные свидания разрешены раз в четыре месяца, но по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев.

Свидание началось в пятницу, 27 июля, и закончится сегодня, 30 июля.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова. 7 июня он прекратил голодовку.