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01.08.2018, 06:53

"Одежда начала плавиться": облитая кислотой рассказала об атаке

"Одежда начала плавиться": облитая кислотой рассказала об атаке - Фото
Катерина Гандзюк и Маси Найем, до нападения (фото - facebook.com/uakateryna)

По словам юриста Маси Найема, состояние пострадавшей от атаки злоумышленника Катерины Гандзюк "близкое к тяжелому", сегодня будет консилиум врачей

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Отец пострадавшей во вчерашнем нападении чиновницы Херсонского горсовета Катерины Гандзюк видел облившего ее кислотой злоумышленника пару дней назад, когда она была в Киеве. Об этом у себя в Facebook со слов отца пишет юрист Маси Найем.

По ее словам, заказчик преступления "говорят, получил $500".

"Я б дала больше, чтобы не трогали. Я не боюсь - это часть моей работы. Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того, что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того, что Сергей Никитенко - журналист, я чувствовала, что я - следующая. Я не общаюсь ни с какими правоохранителями из Херсона", - рассказала она.

По словам Найема, в полиции "до сих пор ничего не сделала" и "видео не изымали". Также полиция все еще якобы не установила, чем именно облили Екатерину.

Смотрите также: Опубликовано видео с тем, кто облил кислотой чиновницу в Херсоне

Она также рассказала о том, как произошла атака: "Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой". Со слов одного из очевидцев, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой.

Найем подытожил сообщение в Facebook следующими словами: "Считаю, что это обычный теракт с целью запугать всех нас. Если вас таки удалось запугать - не приходите завтра (1 августа, - ред.) на 10:00 на ул. Богомольца, 10". Его брат, нардеп Мустафа Найемранее призвал общественность выйти сегодня на акцию протеста под здание МВД в Киеве в связи с нападением на Гандзюк и убийством бердянского добровольца АТО Виталия Олешко.

Тема дня: Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения

Около 08:30 вчера, 31 июля, в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными  ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии.

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Теги: одесса, нападение, Мустафа Найем, маси найем, ожоги, кислота, катерина гандзюк
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