Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.07.2018, 17:46

Одесса встретила арестованных более года назад в Греции моряков

Одесса встретила арестованных более года назад в Греции моряков - Фото
Фото: скриншот с видео

12 вернувшихся в Украину моряков с судна Mekong Spirit были арестованы в Греции по подозрению в контрабанде

Реклама
Реклама

В Украину 28 июля вернулись 12 моряков с коммерческого судна Mekong Spirit, которые более 14 месяцев жили на судне под арестом из-за подозрения в контрабанде. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

В Одессе их встречали близкие и друзья. О своем пребывании в Греции члены экипажа рассказывают неохотно. Говорят, что хотят побыть с семьей и оправится от пережитого.

"Я не видел ребенка почти 1,5 года. Он сейчас даже не узнает меня. Пугается", - рассказал один из членов экипажа Дмитрий Адаменко, добавив, что условием их возвращения является ежемесячный визит в консульство Греции в Одессе. 

Почетный консул Греции Пантелис Бумбурас рассказал, что украинцев помогали вернуть на родину квалифицированные адвокаты.

Еще пятеро украинских моряков находятся в Греции в связи с проведением следственных действий. 

 

О том, что из Греции в Украину вернутся 27 июля 12 моряков ранее сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Павел Климкин

Mekong Spirit был задержан греческими правоохранителями 14 месяцев назад по подозрению в контрабанде оружия. Судно стоит в порту Лаврио в 60 км от Афин.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: контрабанда оружия, контрабанда, судно, Греция, моряки, афины, арест судна, Mekong Spirit, арестованное судно, подозрение в контрабанде, порт лаврио, лаврио
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Арест украинского судна в Греции: 12 моряков вернутся в Украину
Происшествия Арест украинского судна в Греции: 12 моряков вернутся в Украину
Украинские моряки вернулись из Греции через 1,5 года ареста судна
Происшествия Украинские моряки вернулись из Греции через 1,5 года ареста судна
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 