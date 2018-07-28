Одесса встретила арестованных более года назад в Греции моряков

Фото: скриншот с видео

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12 вернувшихся в Украину моряков с судна Mekong Spirit были арестованы в Греции по подозрению в контрабанде

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В Украину 28 июля вернулись 12 моряков с коммерческого судна Mekong Spirit, которые более 14 месяцев жили на судне под арестом из-за подозрения в контрабанде. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

В Одессе их встречали близкие и друзья. О своем пребывании в Греции члены экипажа рассказывают неохотно. Говорят, что хотят побыть с семьей и оправится от пережитого.

"Я не видел ребенка почти 1,5 года. Он сейчас даже не узнает меня. Пугается", - рассказал один из членов экипажа Дмитрий Адаменко, добавив, что условием их возвращения является ежемесячный визит в консульство Греции в Одессе.

Почетный консул Греции Пантелис Бумбурас рассказал, что украинцев помогали вернуть на родину квалифицированные адвокаты.

Еще пятеро украинских моряков находятся в Греции в связи с проведением следственных действий.

О том, что из Греции в Украину вернутся 27 июля 12 моряков ранее сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

Mekong Spirit был задержан греческими правоохранителями 14 месяцев назад по подозрению в контрабанде оружия. Судно стоит в порту Лаврио в 60 км от Афин.