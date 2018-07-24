Офицеров лишили званий из-за недостачи топлива на складах ВСУ

Фото: mil.gov.ua

commenthover

В центре обеспечения ВСУ в Одессе недосчитались топлива и нашли просроченые консервы - за это троих офицеров лишили званий

Реклама

Реклама

Министр обороны Степан Полторак после проверки центра обеспечения ВСУ в Одессе лишил ряд офицеров воинского звания. Об этом министр сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Воинских званий лишены начальник центра, полковник Евгений Король и начальник склада, подполковник Андрей Мосунов.

Также Полторак лишил звания старшего офицера Центрального управления обеспечения, подполковника Дмитрия Изварина. Министр пояснил, что перед проверкой Минобороны Изварин тоже проводил проверку складов в Одессе и не заметил нехватку 206 тонн топлива.

Полторак подчеркнул, что бывшие офицеры лишаются всех званий, права на военную пенсию, других льгот, связанных со службой. Министр сообщил, что передал материалы проверки главному военному прокурору Анатолию Матиосу.

Ранее начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко сообщил, что во время поверки 46 Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе обнаружена недостача почти 204 тонн дизеля и около 2,5 тонн бензина. Предварительная оценка убытков составляет 6,4 млн грн. Также проверяющие нашли более 30 тонн неучтенного топлива. А во время проверки продовольственных складов были обнаружены 42,2 тонны консервов, которые не соответствуют ГОСТу.