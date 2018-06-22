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22.06.2018, 13:11

Охранник Януковича рассказал, как набирал и правил письмо Путину

Охранник Януковича рассказал, как набирал и правил письмо Путину - Фото
Виктор Янукович (скриншот из видеозаписи)

По словам Сергея Бернацкого, знаменитое "письмо Януковича" было отправлено на адрес МИД России, а в его тексте было шесть листов

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Охранник Виктора Януковича Сергей Бернацкий на допросе заявил, что именно он печатал письмо-призыв к российскому лидеру Владимиру Путину о введении войск в Украину. Об этом в качестве свидетеля со стороны защиты в деле о госизмене беглого президента он рассказал по видеосвязи из временно оккупированного Крыма.

Мужчина отметил, что на пресс-конференции 28 февраля 2014 года Янукович на вопрос журналиста заявил, что он "не будет обращаться именно за военной помощью к России" для восстановления своей власти, но его "беспокоит бездействие международного сообщества".

После Янукович распорядился, чтобы его не тревожили, потому что ему "надо поработать".

"...И впоследствии я узнал, что президент работал именно над обращением к президенту России, которое подписал 1 марта 2014 года", - сказал охранник.

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По словам Бернацкого, утром 1 марта его вызвали к Януковичу, который дал ему рукописный текст с тем, чтобы он напечатал его. После того как охранник принес набранное на компьютере и распечатанное письмо, ему вернули текст с пометками и исправлениями.

"Я перепечатал заново, принес президенту, он подписал и сказал, чтобы я позвал Павленко. Я позвонил Владимиру Павленко (экс-начальник службы безопасности Януковича, - ред.), он зашел... и президент поставил ему задачу: этот документ надо отправить срочно по почте. Я конверт запечатал и передал Павленко", - сказал Бернацкий.

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18 января 2017 года СМИ опубликовали копию письма Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину войска, датированное 1 марта 2014-го, когда бывший диктатор уже находился в Ростове-на-Дону. Позднее в Кремле заявили, что ничего не знают о таком письме.

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Теги: виктор янукович, госизмена, сергей бернацкий, письмо януковича
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