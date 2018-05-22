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22.05.2018, 20:33

Оккупанты арестовали координатора Крымской солидарности

Оккупанты арестовали координатора Крымской солидарности - Фото
Сервер Мустафаев (фото - Радио Свобода)

Сервера Мустафаева арестовали на 20 суток до 9 июня

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В Симферополе подконтрольный России Киевский районный суд арестовал задержанного накануне в Бахчисарае координатора объединения Крымская солидарность Сервера Мустафаева. Об этом сообщил его адвокат Сергей Легостов, передает Крым.Реалии.

Задержанного арестовали на 20 суток до 9 июня.

По данным защитника, заседание проходило в закрытом режиме, суд отказал адвокату в назначении Мустафаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.

21 мая российские силовики провели обыски в Бахчисарае у Сервера Мустафаева и в селе Долинное Бахчисарайского района у Эдема Смаилова.

Мустафаева и Смаилова задержали по "делу Хизб ут-Тахрир".

МИД Украины выразил решительный протест в связи с незаконным задержанием Мустафаева и Смаилова. В заявлении ведомства говорится, что во время обысков, которые предшествовали задержанию, на Мустафаева и Смаилова и их родных оказывалось психологическое давление, а в доступе адвокатов им было отказано.

Сервер Мустафаев - известный общественный деятель, летом 2016 года он вместе с несколькими соотечественниками основал общественное объединение Крымская солидарность и является одним из его координаторов.

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Теги: сервер мустафаев, крымские политзаключенные, крымские татары
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