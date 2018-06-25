Оккупанты боятся показать миру "подвалы" для заложников - Грицак

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава СБУ заявил, что захваченные террористами украинцы удерживаются в "тюрьмах" ОРДЛО без какого-либо правового статуса

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Путинская Россия боится показать международным партнерам места содержания заложников из Украины на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Павлом Климкиным сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Одной из ключевых проблем остается недопуск международных организаций на оккупированные территории в те места, где удерживаются граждане Украины", - сказал он.

По словам Грицака, это говорит о том, что российские оккупационные администрации в Донбассе боятся показать места, где в нечеловеческих условиях по надуманным обвинениям удерживаются захваченные украинцы.

"Как правило, они находятся там без какого-либо правового статуса", - добавил глава СБУ.

Он также подчеркнул, что переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.