Оккупанты Крыма рассмотрят условно-досрочное освобождение Балуха

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

commenthover

Так называемый суд в Симферополе рассмотрит вопрос о досрочном освобождении политзаключенного Владимира Балуха

Реклама

Реклама

Оккупанты Крыма на заседании так называемого Железнодорожного райсуда Симферополя рассмотрят ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении (УДО) политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 98 дней. Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе.

Согласно сообщению, рассмотрение УДО назначено на понедельник, 25 июня, в 11:00.

Отмечается, что будет рассматриваться "дело о патронах".

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

Вчера, 23 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты в Крыму угрожают украинскому политзаключенномуВладимиру Балуху, который голодает уже 97-й день, переводом в штрафной изолятор.