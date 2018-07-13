Оккупанты отказали Балуху в условно-досрочном освобождении

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

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Суд оккупантов отклонил ходатайство защиты Балуха; украинец продолжает голодовку

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Суд оккупантов в аннексированном Крыму отказался рассматривать ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского политзаключенного Владимира Балуха по первому приговору. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так называемый прокурор в начале заседания подал ответное ходатайство - прекратить рассматривать обращение защиты по первому приговору, потому что уже вынесен новый приговор. И "суд" удовлетворил ходатайство прокурора.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу.

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С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

8 декабря 2016 года Балух был задержан ФСБ РФ в Крыму: те утверждали, что нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе дома.