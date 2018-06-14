Оккупанты РФ нарушают свободу религии в Крыму и Донбассе - США

белый дом-посольство Украины в США

commenthover

В проекте резолюции Трампа призывают ввести санкции против причастных к дискриминации

Реклама

Реклама

В Сенате Соединенных Штатов представили резолюцию, в которой на Россию возлагается ответственность за нарушение религиозных свобод в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Проект резолюции представила группа сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викери.

В резолюции подчеркивается, что в Крыму были случаи похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар.

Также в резолюции говорится об аналогичной ответственности России за преступления в Донбассе.

Документ призывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности иностранным лицам, причастным к нарушениям религиозных свобод на временно оккупированных территориях Украины.

31 августа 2017 года российские силовики пришли к храму УПЦ КП Симферополе. Они ворвались в помещение главного храма, применили силу в отношении архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента и повредили ему руку. Силовики вынесли иконы и имущество из храма.

В апреле 2018 УПЦ Киевского патриархата обратилась к ООН за притеснений в оккупированном Донбассе.