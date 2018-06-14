Оккупанты РФ нарушают свободу религии в Крыму и Донбассе - США

В Сенате Соединенных Штатов представили резолюцию, в которой на Россию возлагается ответственность за нарушение религиозных свобод в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.
Проект резолюции представила группа сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викери.
В резолюции подчеркивается, что в Крыму были случаи похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар.
Также в резолюции говорится об аналогичной ответственности России за преступления в Донбассе.
Документ призывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности иностранным лицам, причастным к нарушениям религиозных свобод на временно оккупированных территориях Украины.
31 августа 2017 года российские силовики пришли к храму УПЦ КП Симферополе. Они ворвались в помещение главного храма, применили силу в отношении архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента и повредили ему руку. Силовики вынесли иконы и имущество из храма.
В апреле 2018 УПЦ Киевского патриархата обратилась к ООН за притеснений в оккупированном Донбассе.