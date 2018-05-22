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22.05.2018, 19:35

Оккупанты в Крыму продлили арест журналисту Мемедеминову

Оккупанты в Крыму продлили арест журналисту Мемедеминову - Фото
Нариман Мемедеминов (фото - facebook.com/crimeansolidarity)

Журналиста оставили под арестом до 15 августа 2018 года

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В оккупированном Крыму оставили под арестом гражданского журналиста Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает КрымSOS.

22 мая в так называемом "верховном суде Крыма" проходило судебное заседание по апелляционной жалобе по делу Мемедеминова. Журналист участвовал в заседании по видеосвязи. "Суд" отклонил апелляционную жалобу на продление ареста для Мемедеминова.

По данным организации, журналиста оставили под арестом до 15 августа 2018 года.

22 марта в селе Холмовка Бахчисарайского района сотрудники ФСБ провели обыск у крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова, после которого силовики увезли его в Симферополь. 23 марта оккупационный Киевский райсуд Симферополя арестовал Мемедеминова на два месяца. 14 мая крымского блогера вывезли из СИЗО для проведения психиатрической экспертизы. По словам адвоката, этот факт свидетельствует о классификации этого дела как политической.

МИД потребовал от оккупационной власти Крыма освободить Мемедеминова. Прокуратура АРК начала уголовное производство относительно незаконного лишения свободы в оккупированном Крыму блогера Мемедеминова.

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Теги: нариман мемедеминов, крымские политзаключенные, крымские татары
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