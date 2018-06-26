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26.06.2018, 20:41

Оккупанты в Крыму смягчили приговор украинцу Мовенко

Оккупанты в Крыму смягчили приговор украинцу Мовенко - Фото
Игорь Мовенко (фото - скриншот с видео)

Адвокат Оксана Железняк утверждает, что подсудимого могут выпустить из СИЗО уже 27 июня

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Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд изменил осужденному по обвинению в экстремизме в соцсетях севастопольцу Игорю Мовенко реальный срок наказания на условный. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Прокурор оккупантов просил оставить обвинительный приговор в силе с изменением места отбывания наказания Мовенко: колонию общего режима изменить на колонию-поселение.

Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждает, что подсудимого могут выпустить из СИЗО уже 27 июня.

16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.  

4 мая подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Мовенко к 2 годам заключения. Адвокат осужденного Оксана Железняк сообщила, что приговор обжалуют. МИД Украины опротестовал решение российского суда в Севастополе и заявил, что борется за освобождение Мовенко.

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Теги: игорь мовенко, крымские политзаключенные
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