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04.06.2018, 19:19

Оккупанты в Крыму снесли строящуюся мечеть Ар-Рахман - видео

Оккупанты в Крыму снесли строящуюся мечеть Ар-Рахман - видео - Фото
Мечеть Ар-Рахман Фото: Скриншот видео

Мечеть возводили на деньги религиозной общины

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В Крыму оккупанты снесли недостроенную мечеть, которая возводилась на деньги мусульман. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

В первых числах июня 2018 года в Симферопольском районе представители фирмы Акура разрушили спецтехникой здание строящейся мечети Ар-Рахман.

Мечеть строилась на средства религиозной общины.

Адвокат Маммет Мамбетов рассказал, что перед сносом культового сооружения представители фирмы Акура не предоставили общине микрорайона Стрелковая соответствующее решение суда.

23 мая в оккупированном Крыму похитили и сильно избили делегата Курултая Асана Эгиза.

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Теги: крымские татары, аннексия Крыма
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