Оккупанты в Крыму составили список не поддержавших аннексию

Григорий Иоффе Фото: скриншот с видео

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Составители списка угрожают передать его в "правоохранительные органы"

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В оккупированном Крыму некая «общественная палата» составила список из политических и культурных деятелей Украины и России, которые не поддержали аннексию Крыма. Об этом сообщается на сайте "палаты".

Составители списка, который они назвали "крымским досье", считают, что его фигуранты пытаются «разжечь своими заявлениями межнациональную вражду», а также «угрожают террористическими актами на полуострове».

Глава "палаты", бывший заместитель председателя Верховного Совета Крыма (2010-2014 гг) Григорий Иоффе заявил, что в список будут включать "крымоненавистников".

Сейчас в список входят экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын, омбудсмен Людмила Денисова, журналисты Павел Казарин, Александр Янковский и Валентина Самар, ректор Таврического национального университета Владимир Казарин, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, бывший крымский экономист Андрей Клименко, прокурор прокуратуры АРК Гюндус Мамедов, председатель главного управления СБУ в АРК и Севастополе Александр Шмитько, начальник главного управления полиции в АРК и Севастополе Анатолий Бахчиваджи, представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

В список также вошли деятели культуры: кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая.

В сообщении говорится, что создатели списка планируют передать его в "правоохранительные органы".