Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.07.2018, 20:22

Оккупанты в Крыму составили список не поддержавших аннексию

Оккупанты в Крыму составили список не поддержавших аннексию - Фото
Григорий Иоффе Фото: скриншот с видео

Составители списка угрожают передать его в "правоохранительные органы"

Реклама
Реклама

В оккупированном Крыму некая «общественная палата» составила список из политических и культурных деятелей Украины и России, которые не поддержали аннексию Крыма. Об этом сообщается на сайте "палаты".

Составители списка, который они назвали "крымским досье", считают, что его фигуранты пытаются «разжечь своими заявлениями межнациональную вражду», а также «угрожают террористическими актами на полуострове».

Глава "палаты", бывший заместитель председателя Верховного Совета Крыма (2010-2014 гг) Григорий Иоффе заявил, что в список будут включать "крымоненавистников".

Сейчас в список входят экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын, омбудсмен Людмила Денисова, журналисты Павел Казарин, Александр Янковский и Валентина Самар, ректор Таврического национального университета Владимир Казарин, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, бывший крымский экономист Андрей Клименко, прокурор прокуратуры АРК Гюндус Мамедов, председатель главного управления СБУ в АРК и Севастополе Александр Шмитько, начальник главного управления полиции в АРК и Севастополе Анатолий Бахчиваджи, представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

В список также вошли деятели культуры: кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая.

В сообщении говорится, что создатели списка планируют передать его в "правоохранительные органы".

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 18.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: аннексия, список, досье, григорий иоффе, общественная палата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Путин: Трамп по-прежнему не признает аннексию Крыма
Политика Путин: Трамп по-прежнему не признает аннексию Крыма
МИД отреагировал на визит чешских политиков в оккупированный Крым
Политика МИД отреагировал на визит чешских политиков в оккупированный Крым
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 