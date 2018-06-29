Оккупанты выпустили украинца Мовенко из СИЗО Симферополя - видео

Игорь Мовенко (фото - скриншот с видео)

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Украинцу изменил приговор с реального на условный срок

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Украинец Игорь Мовенко, которого оккупанты Крыма обвинили в экстремизме и незаконно осудили за проукраинские комментарии в соцсети ВКонтакте, 28 июня вышел из следственного изолятора Симферополя. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Встретить украинца приехали супруга и местные активисты.

27 июня Севастопольский горсуд изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил выпустить его из СИЗО незамедлительно. Однако самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

В постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год.

16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.

4 мая подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Мовенко к 2 годам заключения. Адвокат осужденного Оксана Железняк сообщила, что приговор обжалуют. МИД Украины опротестовал решение российского суда в Севастополе и заявил, что борется за освобождение Мовенко.