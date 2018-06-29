Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 10:16

Оккупанты выпустили украинца Мовенко из СИЗО Симферополя - видео

Оккупанты выпустили украинца Мовенко из СИЗО Симферополя - видео - Фото
Игорь Мовенко (фото - скриншот с видео)

Украинцу изменил приговор с реального на условный срок

Реклама
Реклама

Украинец Игорь Мовенко, которого оккупанты Крыма обвинили в экстремизме и незаконно осудили за проукраинские комментарии в соцсети ВКонтакте, 28 июня вышел из следственного изолятора Симферополя. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Встретить украинца приехали супруга и местные активисты.

27 июня Севастопольский горсуд изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил выпустить его из СИЗО незамедлительно. Однако самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

В постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год.

16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.  

4 мая подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Мовенко к 2 годам заключения. Адвокат осужденного Оксана Железняк сообщила, что приговор обжалуют. МИД Украины опротестовал решение российского суда в Севастополе и заявил, что борется за освобождение Мовенко.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 29.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: крымские политзаключенные, игорь мовенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кортеж Москальковой проигнорировал Денисову и проехал мимо: видео
Политика Кортеж Москальковой проигнорировал Денисову и проехал мимо: видео
Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
Политика Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 