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13.06.2018, 22:11

Оккупанты задержали в Ялте крымскую татарку

Оккупанты задержали в Ялте крымскую татарку - Фото
Наручники, арест, тюрьма

Правозащитники пока не знают, куда ее увезли

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В крымском селе Чехово (Аутка), которое входит в состав Ялты, 13 июня сотрудники ФСБ России провели обыск в доме крымских татар и задержали 27-летнюю крымчанку. Об этом в Facebook сообщает крымский адвокат Эдем Семедляев.

По информации Семедляева, ей инкриминируют ст.280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Где сейчас находится задержанная, неизвестно.

12 июня сообщалось, что с начала оккупации Крыма украинские правозащитные организации зафиксировали 181 случай негуманного обращения с жителями полуострова, из них 55 случаев пыток.

Начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзьоба подчеркнул, что крымская прокуратура открывает уголовные дела по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми на временно оккупированной территории.

"Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных дел", - отметил он.

Государственный департамент США в ежегодном отчете указал на нарушения прав человека в Украине и Крыму в 2017 году.

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Теги: крымские татары, Крым, ялта, фсб
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