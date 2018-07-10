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10.07.2018, 23:56

Оккупация Крыма Россией: в Сенат США подали проект резолюции

Оккупация Крыма Россией: в Сенат США подали проект резолюции - Фото
Фото: Getty Images

Документ осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ

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Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендезом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение проект резолюции, осуждающей незаконные попытки России оккупировать украинский Крым. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В документе подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Резолюция осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления во время оккупации полуострова.

Резолюция содержит призыв к правительству США объявить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконную аннексию Крыма Россией.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Теги: аннексия Крыма, оккупация крыма, сенат сша, резолюция
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