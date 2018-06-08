Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 12:25

"Олег не остановится": сестра Сенцова обратилась к Совету Европы

"Олег не остановится": сестра Сенцова обратилась к Совету Европы - Фото
Олег Сенцов (фото - Радио Свобода)

Наталья Каплан в своем открытом письме просит еврочиновников "помочь и найти рычаги, чтобы изменить ситуацию" с украинскими узниками Кремля

Реклама
Реклама

Наталья Каплан, двоюродная сестра украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает уже 26-й день, и других узников путинского режима. Текст письма в своем Facebook обнародовал постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

Каплан просит Совет Европы "помочь и найти рычаги, чтобы изменить ситуацию" с украинскими политзаключенными в России.

"Олег не остановится, бессмысленно его отговаривать. Он готовился к голодовке полтора месяца… Никто не знает, как долго он продержится в таком состоянии, но счет идет на дни", - пишет сестра Сенцова.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Кулеба сообщил, что передал письмо чиновникам Совета Европы, и выразил надежду, что СЕ "решится хоть что-то сделать".

В то же время дипломат отметил, что "кое-кому в Совете Европы все сложнее становится произносить слово "Россия" в критическом контексте, чтобы не раздражать их лишний раз, потому что очень хочется, чтобы Россия таки заплатила долг" по членскому взносу.

18 мая 2018 года глава МИД Павел Климкин начал выступление на министерском заседании Совета Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале бессрочной голодовки.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 07.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: совет европы, Олег Сенцов, украинские политзаключенные в рф, голодовка сенцова, дмитрий кулеба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Полковник Собко: Россия использует ЧМ-2018, чтобы отбелить себя
Происшествия Полковник Собко: Россия использует ЧМ-2018, чтобы отбелить себя
ОБСЕ: Боевики укрепляют позиции в районе фильтровальной станции
Происшествия ОБСЕ: Боевики укрепляют позиции в районе фильтровальной станции
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 