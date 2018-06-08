"Олег не остановится": сестра Сенцова обратилась к Совету Европы

Олег Сенцов (фото - Радио Свобода)

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Наталья Каплан в своем открытом письме просит еврочиновников "помочь и найти рычаги, чтобы изменить ситуацию" с украинскими узниками Кремля

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Наталья Каплан, двоюродная сестра украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает уже 26-й день, и других узников путинского режима. Текст письма в своем Facebook обнародовал постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

Каплан просит Совет Европы "помочь и найти рычаги, чтобы изменить ситуацию" с украинскими политзаключенными в России.

"Олег не остановится, бессмысленно его отговаривать. Он готовился к голодовке полтора месяца… Никто не знает, как долго он продержится в таком состоянии, но счет идет на дни", - пишет сестра Сенцова.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Кулеба сообщил, что передал письмо чиновникам Совета Европы, и выразил надежду, что СЕ "решится хоть что-то сделать".

В то же время дипломат отметил, что "кое-кому в Совете Европы все сложнее становится произносить слово "Россия" в критическом контексте, чтобы не раздражать их лишний раз, потому что очень хочется, чтобы Россия таки заплатила долг" по членскому взносу.

18 мая 2018 года глава МИД Павел Климкин начал выступление на министерском заседании Совета Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале бессрочной голодовки.