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13.06.2018, 20:20

Омбудсмен Денисова поехала в Россию посетить политзаключенных

Омбудсмен Денисова поехала в Россию посетить политзаключенных - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/Ліга.net)

По данным МИД, по меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию для посещения украинских политзаключенных. Об этом сообщил в Twitter президент Петр Порошенко.

"В исполнение моих договоренностей именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал Порошенко.

Ранее Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Для этого президент дал задание Министерству иностранных дел способствовать омбудсмену в ее работе на территории РФ.

По данным МИД, по меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму.

12 июня омбудсмен Денисова обратилась к главе Национальной полиции Сергею Князеву из-за информации в соцсетях, что "радикально настроенные граждане" планируют сорвать Марш равенства в Киеве. Денисова отметила, что опасения вызывает не только информация в соцсетях, но и проявления ксенофобии в ходе Маршей равенства в разных городах в прошлые годы. Омбудсмен попросила обеспечить безопасность участников Марша равенства.

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Теги: Людмила Денисова, политзаключенные
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