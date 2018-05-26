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26.05.2018, 15:20

Омбудсмен просит Красный крест проверить соблюдение прав Сенцова

Омбудсмен просит Красный крест проверить соблюдение прав Сенцова - Фото
Олег Сенцов (фото - facebook)

Уполномоченная обратилась в Красный крест, чтобы наблюдатели промониторили соблюдение прав Сенцова, Кольченко и других политзаключенных

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Уполномоченнная по правам человека Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного креста с просьбой проверить, как соблюдают права незаконно осужденных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Денисова просит вице-президента Красного креста Жиля Карбонье посодействовать визиту сотрудника комитета в колонию Челябинской области к Кольченко и в колонию в городе Лабитнанги к Сенцову.

Омбудмена интересуют условия содержания украинцев и возможность предоставления им медицинской помощи.

Также Красный красный крест просят промониторить ситуацию с Романом Сущенко и Ресуэлем Велялиевым, которые находятся в Москве, и задержанными крымскими татарами в Симферополе.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

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Теги: обмудсмен, Олег Сенцов, красный крест, соблюдение прав
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