Омбудсмен просит КС отменить э-декларирование для общественников

Людмила Денисова

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По мнению Людмилы Денисовой, эта норма делает гражданское общество зависимым от власти

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Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила в Конституционный Суд Украины представление с требованием отменить э-декларирования для общественных активистов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По мнению Денисовой, эта норма делает гражданское общество зависимым от власти.

"Антикоррупционные ограничения предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречит конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности", - отметила омбудсмен.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан обратил внимание, что украинская власть так и не выполнила взятое на себя обязательство отменить требование к общественным активистам подавать электронные декларации.