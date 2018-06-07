Омбудсмен просит советника Путина организовать ей визит к Сущенко

Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/Ліга.net)

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Омбудсмен Людмила Денисова рассказала советнику президента РФ Федотову, чтобы была в СИЗО у Вышинского и попросила о встрече с Сущенко и Велиляевым

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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ей визит к политзаключенным Роману Сущенко и Ресулю Велиляеву. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Денисова говорила с Федотовым по телефону и сообщила, что 6 июня она была в СИЗО у главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в государственной измене.

У него не было жалоб на условия содержания или нарушение его прав.

Незаконно задержанного российскими оккупантами крымскотатарского предпринимателя Ресуля Велиляева силовики забрали и этапировали в Москву, в Лефортовскую тюрьму.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.