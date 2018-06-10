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10.06.2018, 00:31

Омбудсмен РФ сказала, кого намерена посетить в украинских тюрьмах

Омбудсмен РФ сказала, кого намерена посетить в украинских тюрьмах - Фото
Татьяна Москалькова (фото - скриншот видео)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что осуществит визит в Украину не ранее 13 июня 2018 года

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена во время визита в Украину посетить в местах лишения свободы четырех лиц, обвиняемых в госизмене. Об этом омбудсмен сообщила в комментарии российскому ресурсу РБК.

По словам Москальковой, она планирует встретиться с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, крымскими военными-дезертирами Александром Барановым и Максимом Одинцовым и так называемой активисткой Еленой Одновол, незаконно собиравшей в оккупированном Крыму подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года.

Омбудсмен уточнила, что список лиц, которых она намерена посетить в Украине, "неполный". Москалькова добавила, что осуществит визит в Украину не ранее 13 июня 2018-го.

Как отметила уполномоченный, она и ее украинская коллега Людмила Денисова обменяются списками людей, которых они хотят посетить, и договорятся о датах и географии посещения.

Также Москалькова допустила, что омбудсмены Украины и РФ могут посетить политзаключенного Олега Сенцова, находящегося в колонии в российском Заполярье.

9 июня 2018 года президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились, что в ближайшее время омбудсмены обеих стран в рамках взаимных визитов посетят заключенных граждан.

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Теги: омбудсмен, татьяна москалькова, российский омбудсмен, россияне в украинских тюрьмах
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