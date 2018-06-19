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19.06.2018, 13:18

Омбудсмен заявила о саботаже соглашений о встречах с узниками РФ

Омбудсмен заявила о саботаже соглашений о встречах с узниками РФ - Фото
Людмила Денисова и Татьяна Москалькова (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

По словам Людмилы Денисовой, ее российская коллега Татьяна Москалькова ничего сама не решает без "отмашки сверху"

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Российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, которая сейчас пока безуспешно пытается увидеть с узниками путинского режима.

Как пишет омбудсмен, по соглашениям на вчерашний вечер Украиной "сделано все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов (российского омбудсмена, - ред.) Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить". Речь идет об арестованном по подозрению в госизмене главреде РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

"Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с уполномоченным <...> Он сопровождает нас в колонию, мы с Москальковой синхронно входим в колонии: мы посещаем Сенцова, она - Вышинского. Мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем идут дальнейшие шаги по посещению Челябинска, где находятся Станислав Клых и Александр Кольченко, также посещаем Николая Карпюка во Владимире, позже - визит в Ростов и Крым", - подробно рассказала Денсиова.

По ее словам, такие договоренности были на вчера.

"Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести", - резюмировала она.

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15 июня омбудсмен попыталась проведать Сенцова в колонии Белый медведь, однако ей отказали во встрече без какой-либо аргументации.

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Теги: Людмила Денисова, политзаключенные, риа новости, кирилл вышинский, татьяна москалькова, Олег Сенцов
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