Омбудсмен 6 часов ждала свидания с Сущенко в РФ и получила отказ

Людмила Денисова

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Людмила Денисова не смогла посетить украинского политзаключенного, несмотря на разрешение суда

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Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова не смогла получить доступ к украинским политзаключенных в российской колонии Лефортово, несмотря на разрешение суда. Об этом сообщила Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Только что получила информацию, что Людмиле (Денисовой - ред.) не дали свидания в Лефортово, где содержится Роман Сущенко и другие украинцы", - сообщила она.

По ее словам, запрос на посещение узников омбудсменом и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний, хотя этот вопрос должен был рассмотреть и решить начальник тюрьмы.

Геращенко уточнила, что у Денисовой было разрешение суда на свидание с Сущенко. Она с 9:00 была в Лефортово, однако в 15:00 ей отказали в доступе, а "документы переслали снова в суд и в федеральное управление исполнения наказаний".

Денисова уже пять дней в РФ и до сих пор ее не допустили ни к одному украинцу.

"Сокрытие правды о пленных, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологического давления на них", - отмечает Геращенко.

15 июня омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги. 16 июня она не смогла встретиться с Николаем Карпюком в российском Владимире.