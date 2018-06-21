Омбудсмену РФ сняли запрет на въезд в Украину

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

commenthover

Порошенко разрешил Москальковой въезд, чтобы посетить заключенных в Украине россиян

Реклама

Реклама

Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян. Об этом в эфире Громадського сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля - таких договоренностей ранее достигли Порошенко и президент РФ.

Москальковой было запрещено въезжать в Украину из-за нарушения ею порядка въезда в оккупированный Крым. По словам Денисовой, об этом она просила лично президента Украины и тот выполнил просьбу.

Уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал телефонный разговор президентов Украины и России.