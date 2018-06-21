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21.06.2018, 20:06

Омбудсмену РФ сняли запрет на въезд в Украину

Омбудсмену РФ сняли запрет на въезд в Украину - Фото
Людмила Денисова и Татьяна Москалькова (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

Порошенко разрешил Москальковой въезд, чтобы посетить заключенных в Украине россиян

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Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян. Об этом в эфире Громадського сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля - таких договоренностей ранее достигли Порошенко и президент РФ.

Москальковой было запрещено въезжать в Украину из-за нарушения ею порядка въезда в оккупированный Крым. По словам Денисовой, об этом она просила лично президента Украины и тот выполнил просьбу.

Уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал телефонный разговор президентов Украины и России.

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Теги: татьяна москалькова, Людмила Денисова, политзаключенные
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