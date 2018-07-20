Омелян: Большинство перевозок в Украине небезопасны и некомфортны

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После сегодняшних смертельных ДТП министр инфраструктуры провел совещание с представителями автомобильной отрасли и перевозчиками

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть усилит контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок, и призвал перевозчиков работать над обновлением своих автопарков. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

«Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира", - заявил министр.

По его словам, средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет. Часть автобусов, которые называются маршрутками, переоборудованы из грузовых транспортных средств, сообщил Омелян. Он отметил, что часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта.

«С 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом", - заявил Омелян и призвал перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка

Также министр заявил, что Укртрансбезпека вместе с Национальной полицией усилит борьбу с нелегальными перевозчиками.

Сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.

В Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована.

Также сегодня, около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы.

На следующее заседание Кабмина будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.