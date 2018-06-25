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25.06.2018, 08:30

Они там есть: в России на могилах десантников появились памятники

Они там есть: в России на могилах десантников появились памятники - Фото
Фото: novayagazeta.ru

Говорят о тактике Минобороны РФ после 2014 года изменилась: контракты подписываются под псевдонимом, единственное доказательство личности - жетон

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На кладбищах Псковской области РФ появились обелиски с именами, фамилиями и датами гибели десантников с 2014 года. Раньше эти могилы были безымянными: с крестов срывали даже фотографии, а с похоронных лент - имена.

Как сообщает Новая газета, на кладбище Выбуты в 2014-м российских военных хоронили как самоубийц, тайно. Командование 76-й десантно-штурмовой бригады при этом убеждало, что все живы.

Гибель кадровых российских военных на Донбассе была засекречена. У жены погибшего 20 августа-2014 Леонида Кичаткина отобрали телефон, и похоже, что с журналистами разговаривала, "похохатывая", другая женщина - и мужчина, выдававший себя за подвыпившиго десантника.

Четыре года спустя у Оксаны Кичаткиной другой, низкий голос: "Пожалуйста, больше не звоните, я не хочу об этом говорить".

А на кладбищах Псковской области появились памятники десантникам. Памятник на могиле Кичаткина, вероятно, оплатило Министерство обороны РФ. Такое пособие полагается только ветеранам с 20-летним стажем службы (а он родился в 1984 году, стажа нет) и УБД.

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Рядом с Кичаткиным на кладбище в Выбутах еще две могилы. Александр Осипов погиб 20 августа 2014 года в 20 лет, на портрете он в форме десантника. Сергей Волков служил в спецназе ГРУ, погиб в июле 2014-го в 28 лет.

Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука на Крестовском кладбище: на лицевой стороне - молодой человек в костюме с галстуком, на обороте - десантник в погонах сержанта и с медалями. Герасимчуку было 27 лет, погиб в августе 2014-го.

И в Выбутах, и на Крестовском кладбище есть и новые могилы. Есть совсем свежие. Всеволод Смирнов погиб в декабре 2016-го. Владимир Стеценко - в январе 2017. Николай Григоров - в марте 2018 года. На кресте фотография десантника, на венке - надпись, что он погиб в авиакатастрофе 6 марта 2018 года. В тот день разбился грузовой Ан-26 над российской базой в Сирии.

В сентябре 2014 года сообщалось, что в ходе боевых действий в Донбассе практически полностью была уничтожена 1-я рота 76-й псковской дивизии ВДВ. 16 августа рота была переброшена через границу с Украиной. 20 августа у населенного пункта Георгиевка рота была накрыта массированным артиллерийским ударом. 25 августа 2014 года российские газеты написали также о похоронах Кичаткина и Осипова, погибших "при неизвестных обстоятельствах".

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Теги: регулярные войска, война в донбассе
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