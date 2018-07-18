Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.07.2018, 19:14

ООН осудила систематическое насилие и запугивание ромов в Украине

ООН осудила систематическое насилие и запугивание ромов в Украине - Фото
Фото: скриншот видео

Эксперты по правам человека назвали преследование ромов отвратительным

Реклама
Реклама

Организация Объединенных Наций призвала Украину немедленно принять меры для прекращения систематических преследований ромского нацменьшинства. Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН.

"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.

В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в отношении этого сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.

Эксперты призвали украинскую власть принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

17 июля подозреваемого в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на два месяца. В ответ представители С14 разбросали у входа в Голосеевское управление полиции Киева мусор с Лысой горы, где было совершено нападение на лагерь ромов.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 18.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погром лагеря ромов, ООН, нацменьшинства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест
Происшествия Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест
Приднестровье отказалось выводить российские войска
Мир Приднестровье отказалось выводить российские войска
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 