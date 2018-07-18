ООН осудила систематическое насилие и запугивание ромов в Украине

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Эксперты по правам человека назвали преследование ромов отвратительным

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Организация Объединенных Наций призвала Украину немедленно принять меры для прекращения систематических преследований ромского нацменьшинства. Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН.

"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.

В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в отношении этого сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.

Эксперты призвали украинскую власть принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

17 июля подозреваемого в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на два месяца. В ответ представители С14 разбросали у входа в Голосеевское управление полиции Киева мусор с Лысой горы, где было совершено нападение на лагерь ромов.