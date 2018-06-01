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01.06.2018, 18:32

ООН призвала власти Украины расследовать атаки на ромов и ЛГБТ

ООН призвала власти Украины расследовать атаки на ромов и ЛГБТ - Фото
ООН Фото: un.org

По мнению ООН, украинские лидеры должны публично осудить нападения на меньшинства

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Представительство ООН обратилось к украинской власти с призывом принять безотлагательные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям и притеснениям. Об этом сообщается на сайте организации.

Некоторые радикальные элементы совершают действия, нарушающие основополагающие права меньшинств, закрепленные в ратифицированных Украиной международных договорах о правах человека.

"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселение цыган, имевшие место в прошлые годы, привело к большей безнаказанности", - сказала Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Она также призвала правительство публично осудить и расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на отсутствие дискриминации и равенство.

21 апреля активисты ультраправой организации C14 напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Они сожгли 15 палаток и потребовали от ромов покинуть это место.

10 мая в Киеве представители праворадикальных организаций сорвали организованную Amnesty International лекцию о репрессиях против ЛГБТ-сообщества в России и подобных дискриминационных тенденциях в Украине.

16 мая послы 16 государств, а также глава представительства ЕС в Украине призвали Украину поддерживать равенство, достоинство и верховенство права и обеспечить права ЛГБТИ.

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Теги: ООН, ромы, лгбт, дискриминация, меньшинства
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