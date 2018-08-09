ООН увидела нарушения прав человека в Иловайске бойцами АТО

Российские оккупанты под Иловайском (фото - facebook.com/roadcontrol.ua)

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В мониторинговой миссии ООН по правам человека хотят, чтобы Киев тщательнее изучил нарушения в этой области во время боев в августе 2014 года

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В ООН считают, что Украина недостаточно хорошо расследует нарушения силами АТО прав гражданских во время Иловайской трагедии в августе 2014 года. Об этом заявила председатель этой миссии в Украине Фиона Фрейзер, сообщил канал 112 Украина.

По ее мнению, спустя четыре года после "конфликта" в Иловайске "стороны конфликта предприняли ограниченные шаги к расследованию возможных нарушений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права".

Чиновница сообщила, ссылаясь на доклад, что во время боев "все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями".

Как уточнила Фрейзер, речь идет прежде всего о предступлениях против гражданских лиц. Миссия побывала в Иловайске, где опросила около 80 гражданских, которые и пожаловались на нарушения, добавила она.

"Мы приветствуем расследования ГПУ случаев пыток и жестокого обращения в отношении украинских военнослужащих со стороны вооруженных групп, однако большинство нарушений прав человека, вероятно совершенные украинскими силами против гражданского населения, не расследуется", - заявила чиновник.

Фрейзер призвала Киев "провести быстрое эффективное расследование" этих случаев.

Ранее мониторинговая миссия признала, что в трагических событиях тех дней приняли участие кадровые российские войска, задокументировав факты пыток пленных и жестокого с ним обращения.

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23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.