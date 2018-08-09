Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 13:28

ООН увидела нарушения прав человека в Иловайске бойцами АТО

ООН увидела нарушения прав человека в Иловайске бойцами АТО - Фото
Российские оккупанты под Иловайском (фото - facebook.com/roadcontrol.ua)

В мониторинговой миссии ООН по правам человека хотят, чтобы Киев тщательнее изучил нарушения в этой области во время боев в августе 2014 года

Реклама
Реклама

В ООН считают, что Украина недостаточно хорошо расследует нарушения силами АТО прав гражданских во время Иловайской трагедии в августе 2014 года. Об этом заявила председатель этой миссии в Украине Фиона Фрейзер, сообщил канал 112 Украина.

По ее мнению, спустя четыре года после "конфликта" в Иловайске "стороны конфликта предприняли ограниченные шаги к расследованию возможных нарушений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права".

Чиновница сообщила, ссылаясь на доклад, что во время боев "все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями".

Как уточнила Фрейзер, речь идет прежде всего о предступлениях против гражданских лиц. Миссия побывала в Иловайске, где опросила около 80 гражданских, которые и пожаловались на нарушения, добавила она.

"Мы приветствуем расследования ГПУ случаев пыток и жестокого обращения в отношении украинских военнослужащих со стороны вооруженных групп, однако большинство нарушений прав человека, вероятно совершенные украинскими силами против гражданского населения, не расследуется", - заявила чиновник.

Фрейзер призвала Киев "провести быстрое эффективное расследование" этих случаев.

Ранее мониторинговая миссия признала, что в трагических событиях тех дней приняли участие кадровые российские войска, задокументировав факты пыток пленных и жестокого с ним обращения.

Читайте также: "Отрезали головы, срезали кожу": боец Донбасса - об Иловайске

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24. 

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, расследование, права человека, война в донбассе, иловайск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили
Политика Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили
Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото
Происшествия Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 