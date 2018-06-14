Определено время действия закона Савченко: вывод Верховного суда

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Вызвавшие возмущение правоохранителей положения закона не применяется после 21 июня 2017 года

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Предварительное заключение засчитывается в срок тюремного наказания из расчета "1 день лишения свободы за 2 дня" только на время действия "закона Савченко". Такое правовое заключение по временным рамкам действия упраздненного год назад скандального закона сделал Верховный суд, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Правила зачета предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК, нельзя считать такими, что определяют "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК.

"С учетом изложенного, ч. 5 ст. 72 УК в редакции закона от 26.11.2015 № 838-VIIІ не применяется после вступления 21.06.2017 в силу новой редакции этой нормы", - говорится в выводах суда.

Верховный суд также добавил: выводы о применении норм права, изложенные в его постановлениях, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

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По закону авторства бывшей политзаключенной в России Надежды Савченко проводилось досрочное освобождение из мест лишения свободы. После его отмены срок предварительного заключения засчитывается в срок наказания "день за день", а не "день за два".

Осенью 2016 года на то время замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что Рада "должна срочно" внести изменения в "закон Савченко", так как число тяжких преступлений, повторно совершенных освобожденными по этому закону лицами, растет. Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков призывал Раду отменить этот закон.

18 мая 2017 года парламент отменил "закон Савченко".