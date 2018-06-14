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14.06.2018, 11:07

Определено время действия закона Савченко: вывод Верховного суда

Определено время действия закона Савченко: вывод Верховного суда - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Вызвавшие возмущение правоохранителей положения закона не применяется после 21 июня 2017 года

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Предварительное заключение засчитывается в срок тюремного наказания из расчета "1 день лишения свободы за 2 дня" только на время действия "закона Савченко". Такое правовое заключение по временным рамкам действия упраздненного год назад скандального закона сделал Верховный суд, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Правила зачета предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК, нельзя считать такими, что определяют "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК.

"С учетом изложенного, ч. 5 ст. 72 УК в редакции закона от 26.11.2015 № 838-VIIІ не применяется после вступления 21.06.2017 в силу новой редакции этой нормы", - говорится в выводах суда.

Верховный суд также добавил: выводы о применении норм права, изложенные в его постановлениях, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Читайте мнение: Отмена закона Савченко была нужна, но не решила всех вопросов

По закону авторства бывшей политзаключенной в России Надежды Савченко проводилось досрочное освобождение из мест лишения свободы. После его отмены срок предварительного заключения засчитывается в срок наказания "день за день", а не "день за два".

Осенью 2016 года на то время замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что Рада "должна срочно" внести изменения в "закон Савченко", так как число тяжких преступлений, повторно совершенных освобожденными по этому закону лицами, растет. Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков призывал Раду отменить этот закон.

18 мая 2017 года парламент отменил "закон Савченко".

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Теги: Надежда Савченко, тюрьма, верховный суд, преступность, закон савченко, правовое заключение
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