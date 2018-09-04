Опубликован текст изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Предлагается зафиксировать в Конституции европейскую идентичность украинцев

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Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях к Конституции относительно стратегического курса на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект № 9037 опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

"Российская вооруженная агрессия вызвала коренные изменения во внешней и внутренней безопасности Украины, что обусловливает необходимость поиска новых механизмов обеспечения национальной безопасности", - говорится в пояснительной записке.

По словам главы государства говорится об изменениях в преамбулы, трех статей основного Закона Украины - 85, 102 и 118, и переходных положениях.

Предлагается зафиксировать в Конституции европейскую идентичность украинцев.

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"Законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства", – говорится в пояснительной записке.

Предлагается также добавить положение, что “президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО", а также закрепить норму, что Кабмин обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Порошенко просит ВР отменить в переходных положениях Конституции норму о возможности использования существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды.

Проект закона определен президентом как неотложный.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию в первом чтении в конце сентября.

Порошенко планирует до 30 сентября уведомить Россию о непродленииУкраиной действия договора о дружбе с РФ.