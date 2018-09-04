Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 10:42

Опубликован текст изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО

Опубликован текст изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Предлагается зафиксировать в Конституции европейскую идентичность украинцев

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях к Конституции относительно стратегического курса на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект № 9037 опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

"Российская вооруженная агрессия вызвала коренные изменения во внешней и внутренней безопасности Украины, что обусловливает необходимость поиска новых механизмов обеспечения национальной безопасности", - говорится в пояснительной записке.

По словам главы государства говорится об изменениях в преамбулы, трех статей основного Закона Украины - 85, 102 и 118, и переходных положениях.

Предлагается зафиксировать в Конституции европейскую идентичность украинцев.

Читайте также: Порошенко: Стремление в НАТО и ЕС - законопроект будет в сентябре

"Законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства", – говорится в пояснительной записке.

Предлагается также добавить положение, что “президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО", а также закрепить норму, что Кабмин обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Порошенко просит ВР отменить в переходных положениях Конституции норму о возможности использования существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды.

Проект закона определен президентом как неотложный.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию в первом чтении в конце сентября.

Порошенко планирует до 30 сентября уведомить Россию о непродленииУкраиной действия договора о дружбе с РФ. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Конституция Украины, петр порошенко, ЕС, нато, изменения в конституцию украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС
Политика Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС
Ангела Меркель никогда не "сдаст" Украину — посол
Политика Ангела Меркель никогда не "сдаст" Украину — посол
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 