Органы отказывают, еда снится: Джемилев о состоянии при голодовке

Мустафа Джемилев (фото - LIGA.net)

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Бывший политзаключенный Мустафа Джемилев рассказал о состоянии человека, который долго голодает

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Что происходит с организмом человека, когда он начинает голодовку, и как вернуться к нормальному образу жизни, если удастся выжить. Об этом рассказал Украинской правде один из лидеров крымскотатарского национального движения, диссидент Мустафа Джемилев, который 15 лет провел в заточении и голодал 303 дня.

По его словам, первые дни после подачи заявления о голодовке, заключенный находится с сокамерниками, которые нередко поднимают бунт, боясь смерти "политического", которого вскоре переводят в "одиночку".

Примерно на 7-й или 10-й день голодовки, как правило, уже есть своеобразный "трупный" запах изо рта. В этом случае могут начать кормить принудительно и делать уколы.

"Думаю, Сенцов (Олег Сенцов - ред.) действительно согласился на принудительное кормление, и это правильно. Потому что если бы он не согласился, уже можно было бы считать дни до его смерти", - сказал он, уточнив, что, если и без его согласия, то "это тоже хорошо".

Постепенно отказывают органы, постоянная слабость, головокружение, говорит Джемилев.

"Засыпаешь – все равно пища снится", а надзиратели постоянно пугают - "ты скоро умрешь", - отмечает он.

На 40-й день Джемилева водили к психиатру. Он считает, что публичная огласка голодовки поможет заключенному избежать объявления его "больным".

Выход из голодовки не менее опасен и на 30-й, и 303-й день отказа от еды. Джемилева, например, два месяца "держали" в больнице Омска. Из-за огромного аппетита, вспомнил он, можно переесть и "будет заворот кишок", твердая пища тоже вредна.

Он обращает внимание, что в авторитарной России голодовка не дает много шансов "политическому" на освобождение. Только, "когда человеку осталось жить немного".

"Например, Анатолий Марченко (диссидент, правозащитник - ред.) в 1989 году объявлял голодовку и вследствие умер. Он тоже, как Олег Сенцов, требовал освобождения всех политзаключенных", - напомнил Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа добавил, что узники Олег Сенцов и Александр Кольченко требуют освобождения не для себя, а для других, и поддержка общества крайне важна.

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