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14.08.2018, 08:39

Осенью снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3: видео

Осенью снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Частная оружейная компания PGW Defense Technologie осенью поставит украинской армии винтовок на сумму $770 тысяч

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Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военнослужащим снайперские винтовки на сумму около $770 тысяч. Об этом сообщил владелец компании Росс Спагруд, пишет сайт канала UA:TV.

Украинские военные получат винтовки LRT-3 50-го калибра (12,7 мм) под патрон .50 BMG. Инструкторы компании обучат военных использовать и обслуживать винтовки.

Спагруд анонсировал поступление LRT-3 на вооружение ВСУ осенью.

LRT-3 - почти аналог Barrett M107A1, которые уже поставлены в Украину около года назад. Вес - около 11,5 кг, длина с откинутым прикладом - 1333 мм (ширина 63 мм), со сложенным - 1104 мм (ширина 127 мм), в магазине - пять патронов. Эффективная дальность стрельбы - около 1,8 км.

18 июня представитель Консервативной партии Канады Джеймс Безан предложил передать Украине партию летального оружия на $9,5 млн, которая предназначалась для иракских курдов.

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Теги: ВСУ, канада, вооружение, поставки, винтовка, LRT-3
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