Осужденного оккупантами украинца Панова могут этапировать в РФ

Евгений Панов (фото - скриншот видео)

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В семье политзаключенного теперь надеються, что Панова включат в список на обмен

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Украинца Евгений Панова, осужденного оккупантами в Крыму, могут этапировать в российскую колонию до рассмотрения апелляционных жалоб защиты. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе в эфире телеканала UA:Крым.

Брат Панова Игорь Котелянец рассказал журналистам, что осуждение – это шанс на обмен украинца. Ранее, по его словам, российская сторона неофициальная заявляла, что Панова могут включить в обменный список, поскольку туда попадают только те, кто уже получил приговор.

13 июля так называемый Верховный суд Крыма приговорил Панова по делу "украинских диверсантов" к восьми годам колонии строгого режима.