Освобождение заложников: Геращенко рассказала о сценариях Кремля

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Первый вице-спикер отметила, что представители ОРДЛО в Минске пытаются разыграть сценарий РФ об "обмене всех установленных на всех установленных"

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Украина требует освободить 70 политзаключенных и заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах РФ и во временно оккупированном Крыму. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Еще несколько десятков украинцев, военных и гражданских, незаконно удерживают бандформирования в ОРДЛО. Украина так и не получила ответа по инициативе передать РФ 36 россиян, преступников и террористов, ради освобождения наших. Мы готовы помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне в Донбассе в рядах пророссийских бандформирований, чтобы освободить наших в ОРДЛО", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, представители ОРДЛО в Минске пытаются разыграть кремлевский сценарий об "обмене всех установленных на всех установленных", утверждая, что в их застенках лишь 20 украинцев, требуя им выдать 300 человек.

"Жаль, что некоторые представители ОБСЕ не углубляются в детали и публично подогревают эти позорные и недопустимые сценарии. Уже 4,5 месяца мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших", - добавила Геращенко.

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Она подчеркнула, что Украина сделала предложение, чтобы украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась "со своей визави" из РФ Татьяной Москальковой 21-22 августа в Минске.

"Мы стоим на позиции Олега Сенцова и требуем освободить всех", - подчеркнула Геращенко.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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