Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 11:36

Отдельные люди в САП все силы тратят на личную месть - Сытник

Отдельные люди в САП все силы тратят на личную месть - Сытник - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

"Отдельные сотрудники антикоррупционной прокуратуры", как выразился глава НАБУ, мстят даже после сверхлояльного к ним решения дисциплинарной комиссии

Реклама
Реклама

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, комментируя скандал с прослушкой детективами НАБУ кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, заявил на брифинге в Киеве, что теперь в САП им "мстят".

"К сожалению, отдельные работники антикоррупционной прокуратуры сейчас очень заняты личной местью за задокументированные факты их противоправной деятельности, и тратят все свои ресурсы и силы именно на это", - посетовал он.

Сытник отметил, что "мстят" даже после того, как эти факты правонарушений были подтверждены "даже в решении сверхлояльной к отдельным работникам прокуратуры Квалификационно-дисциплинарной комиссии (прокуроров)".

Читайте мнение: Как уволить Холодницкого: строго по закону

30 марта 2018 года Сытник и глава ГПУ Юрий Луценко передали КДКП жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняют в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ.

26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.

Читайте также: Сытник: НАБУ выбросили из следственной группы по Холодницкому

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: назар холодницкий, набу, прокурор, артем сытник, сап, месть
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Наверное, уже нет": Сытник больше не хочет домой к Порошенко
Политика "Наверное, уже нет": Сытник больше не хочет домой к Порошенко
Сытник: НАБУ выбросили из следственной группы по Холодницкому
Политика Сытник: НАБУ выбросили из следственной группы по Холодницкому
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 