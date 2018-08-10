Отдельные люди в САП все силы тратят на личную месть - Сытник

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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"Отдельные сотрудники антикоррупционной прокуратуры", как выразился глава НАБУ, мстят даже после сверхлояльного к ним решения дисциплинарной комиссии

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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, комментируя скандал с прослушкой детективами НАБУ кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, заявил на брифинге в Киеве, что теперь в САП им "мстят".

"К сожалению, отдельные работники антикоррупционной прокуратуры сейчас очень заняты личной местью за задокументированные факты их противоправной деятельности, и тратят все свои ресурсы и силы именно на это", - посетовал он.

Сытник отметил, что "мстят" даже после того, как эти факты правонарушений были подтверждены "даже в решении сверхлояльной к отдельным работникам прокуратуры Квалификационно-дисциплинарной комиссии (прокуроров)".

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30 марта 2018 года Сытник и глава ГПУ Юрий Луценко передали КДКП жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняют в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ.

26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.

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