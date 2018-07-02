"Оттягивать некуда": Парубий хочет новый состав ЦИК уже в четверг

Новый состав Центральной избирательной комиссии народные депутаты попытаются выбрать в четверг, 5 июля. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил спикер Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета парламента.
Председатель Верховной Рады отметил, что уже в августе новые члены ЦИК должны начать подготовку к президентским выборам.
"Оттягивать некуда, мы должны принять решение", - заявил Парубий.
Читайте мнение: "Мы за, скажите как". Почему снова сорвалось обновление ЦИК
Еще 23 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, в котором значатся 14 кандидатов (в состав ЦИК входят 13 членов). 12 апреля 2018-го спикер Рады сообщил, что все кандидаты прошли спецпроверку и получили позитивные заключения.