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29.05.2018, 09:25

ПА НАТО: Нужно поддержать надежды Украины на вступление в Альянс

ПА НАТО: Нужно поддержать надежды Украины на вступление в Альянс - Фото
Фото: nato-pa.int

В итоговой декларации весенней сессии ПА НАТО призвали продемонстрировать, что организация остается надежной перед лицом угроз безопасности

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В Парламентской ассамблеи НАТО призывают поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в Альянс. Об этом говорится в заявлении ПА НАТО.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО завершилась 28 мая в Варшаве. На ней призвали лидеров Альянса продемонстрировать, что организация остается надежной перед лицом угроз безопасности: Россией и терроризмом.

Члены ПА НАТО призвали лидеров сдерживать РФ в их усилиях дестабилизировать союзников НАТО и соседей, а с другой - пытаться наладить открытый и конструктивный диалог с Москвой.

В их заявлении также содержится призыв к лидерам Альянса предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к членству в НАТО.

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Теги: нато, вступление Украины в НАТО, парламентская ассамблея нато
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