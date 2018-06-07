Порошенко: Компромисс по антикорсуду найден

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/ЛІГА.net)

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Депутаты рассмотрели все поправки и после перерыва готовы переходить к голосованию законопроекта о создании антикоррупционного суда

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Верховная Рада прошла все поправки к закону об антикоррупционном суде, перед голосованием объявлен перерыв. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В парламент приехали премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что компромисс по антикоррупционному суду найден: "У меня нет сомнений, что Верховная Рада продемонстрирует способность принять закон об антикоррупционном суде".

Президент подчеркнул, что закон принимается не для МВФ, Венецианской комиссии, США, ЕС, а для Украины. По его словам, найден вариант решения спорного вопроса, который не будет нарушать суверенитет Украины и будет соответствовать Конституции.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что найден консенсус по спорному вопросу о полномочиях международного совета экспертов. Он также сказал, что комитету необходимо время, чтобы упорядочить поправки к проекту после голосования.

Две фракции БПП и НФ подали заявление на получасовой перерыв. Спикер объявил перерыв и пригласил лидеров фракций на консультацию перед голосованием.

Вчера, 6 июня, депутаты рассмотрели 1871 поправку из 1927.

1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде, а 23 мая приступила к его рассмотрению во втором чтении.

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде.