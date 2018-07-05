Парубий рассказал, как вел переговоры с боевиками в Луганске

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Сегодня спикер Верховной Рады дал показания по делу экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, как ездил в Луганск в первой половине апреля 2014 года, после захвата боевиками здания областного СБУ. Об этом он сообщил во время допроса в Старобельском райсуде Луганской области, который слушает дело о госизмене Александра Ефремова.

"Я был в Луганске (в первой половине апреля 2014 года, - ред.) и приехал туда вместе с главой СБУ Валентином Наливайченко и заместителем главы СБУ Андреем Левусом", - сказал Парубий по видеосвязи с Подольского райсуда Киева.

Он не смог назвать точной даты прибытия в город, это было через день-два после захвата СБУ.

"По прибытии в Луганск первая наша встреча была в прокуратуре, мы встретились с прокурором области, он сообщил обстоятельства захвата СБУ в Луганске, он сообщил, что боевики захватили арсенал боевого оружия более тысячи единиц, что они размещены на всех этажах здания СБУ, на некоторых этажах оборудованы профессиональные боевые точки и сказал о той небезопасной ситуации, которая была в городе", - сказал Парубий.

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По его словам, во время визита они вели переговоры с боевиками. Он подчеркнул, что в тот момент были подобные захваты админзданий на востоке Украины, но характеристика Луганска заключалась в том, что боевики были вооружены современным оружием и находились в помещении, которое было хорошо оборудовано для защиты от каких-либо действий.

Парубий добавил, что после совещания прокурора они разместили штаб на территории воинской части.

"В дислокацию нашего размещения прибыл народный депутат Медяник, события проходили на его округе, он проявил заинтересованность в том, что нейтрализовать конфликтную ситуацию, и он предложил свой офис как штаб для переговоров", - отметил Парубий.

Он уточнил, что вместе с Левусом выехал в офис Медяника, который находился недалеко от захваченного здания СБУ.

"Вели переговоры три человека: Алексей Карякин, Валерий Рельке, третий человек, который представлялся как юрист, имени не помню. Боевики поставили условие, чтобы не было охраны, и мы без оружия приезжали в офис Медяника. Боевики приходили с оружием, а нас было лишь двое. На переговорах был также Медяник, но не как участник переговоров, а как руководитель офиса и народный депутат", - сказал Парубий.

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Спикер Рады подчеркнул, что выдвинул боевикам требование сложить оружие и покинуть помещение СБУ. "Это была неизменная позиция во время всех переговоров. "Я настаивал на том, что данная ситуация может привести к кровопролитию и переубеждал, что они должны вернуть оружие и должны покинуть помещение СБУ", - сказал Парубий.

По его словам, боевики выдвигали ему "требования общего характера", одно из них касалось амнистии внутренних войск Альфы и Беркута, которые принимали участие в на Майдане, а второе – проведение референдума.

"На мой уточняющий вопрос, какой референдум должен быть местный или всеукраинский, они не могли детально ответить, а часто настаивали на той идее, который требует Медведчук и его Украинский выбор", - отметил Парубий.

Спикер Рады подчеркнул, что боевики во время переговоров не были самостоятельными, постоянно советовались с так называемым "советом полевых командиров".

"На определенном из этапов они (боевики, - ред,) заявили, что согласны сдать часть оружия, оставить часть помещения, если будут сигналы, что государство готово им гарантировать амнистию", - подчеркнул Парубий.

По его словам, он связался с Турчиновым, и он подтвердил, что если боевики сдадут оружие, то люди, не совершившие преступления, могут быть амнистированы его указом.

"На определенном этапе переговоров мы даже составили определенный документ, где речь шла, что они –граждане Украины, готовы к разоружению, в случае, если будут предоставлена амнистия, тем, кто находится в помещении", - уточнил Парубий.

Переговоры длились с террористами 6-7 дней.

"Они завершились тем, что они сообщили, что в дальнейшем не способны принимать решения и вести переговоры ", - сказал Парубий.

Парубий уточнил, что во время переговоров упоминалась фамилия главы Луганского областного совета Валерия Голенко, часто были телефонные разговоры боевиков с ним "разного спектра" именно в том момент, когда обсуждался вопрос освобождения здания СБУ.

"Наибольшим цинизмом была идея устроить детский праздник, завести туда игровые площадки для детей. Они решили, что таким образом смогут обезопасить здание СБУ от штурма. Все это обсуждалось с Голенко, и это происходило неоднократно", - подчеркнул Парубий.

После допроса Парубий ходатайствовал о перерыве до 11:00 6 июля в связи с тем, что сегодня в Верховной Раде должны рассматривать важные законопроекты. Суд ходатайство удовлетворил.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).