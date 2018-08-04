Парубий сказал, с чего начнут следующую сессию в Раде

Спикер парламента Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Первым делом рассмотрят проект Избирательного кодекса, обновление ЦИК и имплементационные законопроекты в закон о нацбезопасности

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Верховная Рада во время осенней сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Радио Свобода.

"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских - еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

Он также заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о нацбезопасности, в частности - в части деятельности СБУ и разведки.

13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Новая, девятая сессия, откроется 4 сентября.