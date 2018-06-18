Парубий сообщил, когда Рада примет закон о нацбезопасности

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам спикера Рады, эксперты НАТО предложили усилить гражданский и парламентский контроль над ВСУ, а также парламентский контроль над разведкой

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Верховная Рада планирует принять закон о нацбезопасности в четверг 21 июня на утреннем пленарном заседании. Об этом сообщил журналистам на брифинге после заседания согласительного совета парламента спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер Рады отметил, что комитет по вопросам национальной безопасности и обороны примет решение по законопроекту во вторник, 19 июня. А в среду, 21 июня, после ратификаций парламент приступит к рассмотрению документа. Парубий отметил, что к проекту подано меньше тысячи правок, но его рассмотрение займет несколько часов.

"Рассчитываю, что мы сможем выйти на ключевое решение до обеда", - сказал он.

Парубий напомнил, что после того как проект был принят в первом чтении, эксперты НАТО предложили усилить гражданский и парламентский контроль над вооруженными силами, а также парламентский контроль над органами разведки.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Высший совет правосудия на этой неделе рассмотрит законопроект о создании Антикоррупционного суда. "В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений закона об антикоррупционном суде и запуске антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совета правосудия будет положительным", - сказал Порошенко. По словам президента, это даст возможность во вторник, 19 июня, зарегистрировать законопроект в Верховной Раде.