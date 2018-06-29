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29.06.2018, 17:45

ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении РФ - Арьев

ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении РФ - Арьев - Фото
Фото: Getty Images

Бюро ПАСЕ ускорило рассмотрение вопроса о возвращении российской делегации в ассамблею

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Руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж Российской Федерации и ускорили рассмотрение вопроса о возвращении страны-агрессора в ассамблею. Об этом председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил у себя в Facebook.

“Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистських требований РФ в регламентном комитете ассамблеи", - написал он.

Арьев отметил, что в случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 году Украина может прекратить работу в организации.

"Все решится в октябре на сессии ПАСЕ. Реально, шансы 50/50 - или останется ПАСЕ важным органом, или будет поддаваться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 посредством циничной процедуры не вижу необходимости дальше работать в самодискредитованной организации. И мы не одни. Будем бороться!", - добавил он.

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Теги: пасе, Россия, владимир арьев, война
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