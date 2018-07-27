Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 18:48

Патриах Варфоломей: Цель - дать украинской церкви автокефалию

Патриах Варфоломей: Цель - дать украинской церкви автокефалию - Фото
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (фото - пресс-служба АП)

Патриарх передал послание, в котором отметил, что цель Константинопольской церкви - объединить церкви

Реклама
Реклама

Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины. Об этом говорится в послании Вселенского патриарха Варфоломея, передает пресс-служба администрации президента. 

Послание от патриарха передал митрополит Гальский Эммануил.

"Она (Константинопольская церковь - ред.) взяла на себя инициативу (...) с конечной целью дать украинской церкви автокефалию", - говорится в послании Варфоломея. 

Президент Петр Порошенко на встрече с представителями патриарха сказал, что Украина надеется на решение о предоставлении Томоса. 

Делегация Константинопольского патриархата отказалась участвовать в сегодняшнем крестном ходе УПЦ МП. 

Читайте также: Порошенко: Нет оснований полагать, что Томос у нас в кармане

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, автокефалия, патриарх Варфоломей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж
Политика Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж
Крестный ход УПЦ МП: центр Киева перекрыт - фото
Киев Крестный ход УПЦ МП: центр Киева перекрыт - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 