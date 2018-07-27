Патриах Варфоломей: Цель - дать украинской церкви автокефалию

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (фото - пресс-служба АП)

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Патриарх передал послание, в котором отметил, что цель Константинопольской церкви - объединить церкви

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Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины. Об этом говорится в послании Вселенского патриарха Варфоломея, передает пресс-служба администрации президента.

Послание от патриарха передал митрополит Гальский Эммануил.

"Она (Константинопольская церковь - ред.) взяла на себя инициативу (...) с конечной целью дать украинской церкви автокефалию", - говорится в послании Варфоломея.

Президент Петр Порошенко на встрече с представителями патриарха сказал, что Украина надеется на решение о предоставлении Томоса.

Делегация Константинопольского патриархата отказалась участвовать в сегодняшнем крестном ходе УПЦ МП.

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22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.