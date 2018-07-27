Патриах Варфоломей: Цель - дать украинской церкви автокефалию

Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины. Об этом говорится в послании Вселенского патриарха Варфоломея, передает пресс-служба администрации президента.
Послание от патриарха передал митрополит Гальский Эммануил.
"Она (Константинопольская церковь - ред.) взяла на себя инициативу (...) с конечной целью дать украинской церкви автокефалию", - говорится в послании Варфоломея.
Президент Петр Порошенко на встрече с представителями патриарха сказал, что Украина надеется на решение о предоставлении Томоса.
Делегация Константинопольского патриархата отказалась участвовать в сегодняшнем крестном ходе УПЦ МП.
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22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.